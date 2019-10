Eduardo ataca Joice e pede ‘memes’ contra adversários

Gustavo Zucchi

Líder do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro utilizou a internet para atacar seus “desafetos” após matéria da revista Época indicar que o filho do presidente utilizou fundo partidário para despesas pessoais. Em pouco mais de sete minutos de vídeo, Eduardo concentra ataques na ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, a quem chama de “não confiável” e pede que seus aliados nas redes sociais produzam “memes” contra seus adversários.

“Eles ficam loucos”, diz Eduardo, criticando o nível do Congresso Nacional por se enfurecer com os ataques virtuais. “Joice é uma senhora amargurada que deixou a liderança de governo por não conseguir seguir as ordens do presidente”, afirma. “Joice, você não é confiável. Você anda com o (João) Doria e agora nem ele quer andar com você”, completou, acusando Joice de se negar a disputar prévias para concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PSL.