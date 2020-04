Eduardo Bolsonaro acusa ‘médicos esquerdistas’ por mortes no Amazonas

Em uma postagem em sua conta no Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro acusou médicos do Amazonas de ministrarem doses “muito fora do padrão” de cloroquina durante estudos clínicos com doentes de covid-19 para “desqualificar” o medicamente que vem sido defendido por seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, como possibilidade de cura para o novo coronavírus.

Na postagem, Eduardo anexou um texto do site bolsonarista Conexão Política, uma de suas fontes preferenciais nas redes sociais.

“Os responsáveis são do PT, mas isso é pura coincidência, claro”, escreveu o parlamentar, filho do presidente. Se referia ao fato de que o site bolsonrista fez uma “pesquisa no Facebook” de alguns dos responsáveis por ministrar a cloroquina no estudo em que 11 pessoas morreram terem em seus posts defesas de políticos de esquerda, como Fernando Haddad e Guilherme Boulos.

Estudo clínico realizado em Manaus pra desqualificar a cloroquina causou 11 MORTES após pacientes receberem doses muito fora do padrão. Este absurdo deve ser investigado imediatamente. Os responsáveis são do PT. Mas isso é pura coincidência, claro…https://t.co/qqWPwoO3FU — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 17, 2020

Isso levou ao seguinte título: “A militância médica esquerdista por trás do experimento com alta dosagem de cloroquina”.

É esse o tipo de reportagem que o filho do presidente compartilha em meio à pandemia. Nos comentários, vários seguidores alertaram para a possibilidade de o deputado vir a ser processado por acusar os médicos de deliberadamente matarem pacientes para prejudicar o presidente e “desqualificar” o uso da cloroquina. O texto cita ainda senadores da República pelo fato de terem sido mencionados nos agradecimentos do estudo.

Eduardo ainda cobrou que esse “absurdo seja investigado imediatamente”.