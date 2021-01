Eduardo Bolsonaro aproveita últimos dias de Trump na Casa Branca

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aproveitou para dar uma última passada na Casa Branca antes do fim da gestão de Donald Trump. O deputado, que chegou a ser chamado de “embaixador informal” nas visitas de seu pai, Jair Bolsonaro, aos EUA, esteve na sede do Executivo americano nesta semana, onde se encontrou com Ivanka Trump, filha do quase ex-presidente dos Estados Unidos.

Ao lado da esposa, Heloisa, e da filha, Georgia, ele posou para foto ao lado de Ivanka. “Satisfação ser recebido com minha esposa e filha por Ivanka Trump em seu escritório na Casa Branca, ocasião para reforçar os laços entre os nossos países”, disse. O pedido para realização do encontro teria partido do próprio Eduardo Bolsonaro, que consegue escapar das restrições devido ao coronavírus e entrar nos EUA com seu passaporte diplomático.