Eduardo exibe arma em visita ao pai no hospital

Equipe BR Político

Com uma arma na cintura ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou nesta segunda, 9, um agradecimento à equipe médica que atendeu seu pai na cirurgia para retirada de uma hérnia incisional no abdômen, bem como a todos que oraram pelo presidente Jair Bolsonaro, que “enviaram energias positivas”.

O presidente caminhou hoje duas vezes pelo corredor do hospital. No início da tarde, recebeu também a visita do presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão. Os dois conversaram a sós durante 10 a 15 minutos, quando um médico interrompeu a conversa.