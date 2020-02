Eduardo Bolsonaro associa Carnaval ao tráfico e jogo do bicho

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, usou o Twitter na noite de terça-feira, 25, para associar o Carnaval ao tráfico e ao jogo do bicho. O comentário do deputado foi feito depois de uma reclamação sobre as críticas feitas pelas escolas de samba ao governo.

“Muitos perguntam o que acho de ataques a Jair Bolsonaro no Carnaval. Acho ridículo, mas esperado, já que traficantes e bicheiros não são fãs do presidente…”, escreveu o “03”.

Junto da mensagem, Eduardo compartilhou fotos do desfile da Mangueira, que no último domingo, 23, apresentou o samba-enredo “A Verdade vos Fará Livre”, em que fez uma releitura da imagem e história de Jesus.

Em um trecho, o enredo diz: “Favela, pega a visão/ Não tem futuro sem partilha/ Nem Messias de arma na mão”, em uma crítica direta ao presidente. “O que é realmente repugnante é o ataque à fé Cristã nos desfiles. Querem atacar Bolsonaro, ok, mas RESPEITEM NOSSA FÉ!”, disse Eduardo.