Eduardo Bolsonaro diz que PL das fake news não funcionará: ‘Derrotaremos vocês’

Irritado com a votação da PL das fake news no Senado, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) tentou minimizar os impactos que o texto trará para sua militância. “Quem acha que aprovar o PL da censura 2630 fará com que cessem as críticas ou cegará as tias do ‘zap’ está enganado”, afirmou em suas redes sociais.

O bolsonarismo tem manifestado forte contrariedade contra o projeto do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e relatoria de Angelo Coronel (PSD-BA). Eles alegam que movimentos conservadores acabarão censurados na internet. “Os esforços de vocês serão em vão. Derrotaremos vocês e lembramos disso na eleição.