Bolsonaro: ‘Meu filho decide entre embaixada ou liderança’

Equipe BR Político

No que depender de Jair Bolsonaro, estará nas mãos de Eduardo Bolsonaro qual cargo que ele terá: se será indicado como embaixador ou se brigará para ser líder do PSL no lugar do deputado Delegado Waldir. “Meu filho é maior de idade. Ele decide o futuro dele”, disse, ao ser questionado em qual posição preferia ver o “03” ocupando.

Na verdade, é capaz de Eduardo não ficar com nenhuma das duas posições. Delegado Waldir tem maioria entre a bancada do PSL na Câmara para continuar na liderança. Já a indicação para a embaixada, apesar da peregrinação de Eduardo pelos gabinetes dos senadores, a avaliação é que ele não conseguiu os votos suficientes para ser aprovado ao cargo.