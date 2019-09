Indicação de Eduardo só depois da ONU?

Gustavo Zucchi

Apesar de as principais peças da indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos EUA já estarem posicionadas no Senado, o processo deve demorar ainda mais um mês. Membros da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que serão responsáveis por sabatinar o deputado, dizem que o presidente Jair Bolsonaro deve aguardar sua participação na Assembleia-Geral da ONU para enviar a mensagem.

Essa decisão deixaria a indicação do filho do presidente para depois do primeiro turno da reforma da Previdência, já que a participação de Bolsonaro ocorre no mesmo dia em que a votação em primeiro turno da PEC está marcada.