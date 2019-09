Indicação de Eduardo aproxima Alcolumbre e governo

Equipe BR Político

Quem está ganhando força – perante ao Planalto – com a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador nos EUA é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O parlamentar se tornou o principal articulador do governo dentro da Casa, que irá dar o aval sobre a indicação. De acordo com o Painel da Folha, o esforço lhe rendeu o apelido de “vice-presidente de fato”, já que o governo teria dado “todos os instrumentos” a Alcolumbre para que possa negociar votos com os senadores.

Essa aproximação, no entanto, desagrada governadores de centro e centro-direita que apoiaram o nome de Alcolumbre para a presidência do Senado.

Você já leu aqui no BRPolítico que a indicação de Eduardo neste momento pode encarecer a reta final da tramitação da reforma da Previdência no Senado. O governo, porém, considera que a aprovação do texto está encaminhada, por isso, está focando em conseguir votos para o filho 03 do presidente.