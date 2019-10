Eduardo Bolsonaro é o novo líder e Waldir joga toalha

Gustavo Zucchi

Reviravolta na “novela” PSL: A Câmara dos Deputados confirmou que Eduardo Bolsonaro (SP) é o novo líder da sigla na Casa Legislativa. No início desta segunda-feira, 21, o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (GO) apresentou à Secretária-Geral da Mesa uma nova lista com 29 assinaturas, sendo que 28 foram validadas, para colocar o filho do presidente Jair Bolsonaro na liderança da legenda.

Do outro lado da “guerra civil”, o deputado Delegado Waldir parece ter jogado a toalha na disputa com o “03”. “Aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Estarei à disposição do novo líder”, disse em vídeo divulgado por sua assessoria de imprensa. Ele também avisou que os cinco parlamentares que foram suspensos voltarão a integrar as atividades do partido.