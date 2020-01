Eduardo Bolsonaro no lobby por Oliveira no STF

Vera Magalhães

Eduardo Bolsonaro está na Índia, mas a toda no Twitter. O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro explicitou seu lobby pela indicação do atual ocupante da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que acumula também a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. De quebra, aproveitou para deixar claro de novo o incômodo do entorno do presidente com o ministro da Justiça, Sergio Moro.

Parte da imprensa diagnosticou erroneamente q o SAJ Jorge Oliveira @jorgeofco pode ser obstáculo para que o nome preferido deles chegue ao STF. Assim,esta extrema imprensa não pára de produzir fake news para jogar todos contra Jorge Desconheço pessoa mais leal a JB do que Jorge. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 25, 2020

No tuíte, Moro é chamado de “o nome preferido” da imprensa para o STF. Eduardo Bolsonaro ainda passa o recibo de dizer que a imprensa diagnosticou “erroneamente” que Oliveira pode ser obstáculo para a ida de Moro ao STF. Não custa lembrar que o ministro da Secretaria-Geral deu entrevista à GloboNews na quinta-feira em que admitiu que estava em estudo tirar a segurança pública da pasta de Moro.

Ele tem uma ligação antiga com a família Bolsonaro: já foi chefe de gabinete de Eduardo na Câmara dos Deputados. Tanto que a “lealdade”a “JB” é colocada por Eduardo como seu maior atributo.

A briga, caso ele vire um candidato forte ao STF, no entanto, se dará não só com Moro, mas com outro auxiliar presidencial. O advogado-geral da União, André Mendonça, já está na fila para ocupar a vaga do candidato “terrivelmente evangélico” ao STF.