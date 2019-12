Eduardo Bolsonaro: ‘PSL busca vingança a todo custo’

O deputado Eduardo Bolsonaro acusou seu partido, o PSL, de “buscar vinganca a todo custo” contra os deputados que planejam deixar a legenda para entrar no Aliança Pelo Brasil, partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro. A Aliança, que ainda precisa ser oficializada junto à Justiça Eleitoral, surgiu justamente depois que Bolsonaro e seu grupo de apoiadores entraram em choque com o comando nacional do PSL, presidido pelo deputado Luciano Bivar (PE).

Por força da legislação eleitoral, os deputados bolsonaristas ainda não puderam deixar o PSL porque correm o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Assim, estão sofrendo sanções internas por causa das pesadas críticas feitas ao partido.

“O PSL está parecendo aquela pessoa amargurada pelo fim do relacionamento. Cego, PSL busca vigança a todo custo sem perceber que está passando por ridículo. Suspender deputados sem motivo, entrar no Conselho de Ética por eu twittar #DeixeDeSeguirAPepa e agora mais seis deputados no Conselho de Ética”, reclamou Eduardo na sua conta do Twitter.