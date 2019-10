Eduardo reúne aliados para ‘traçar estratégias’

Equipe BR Político

Após destituir todos os vice-líderes do PSL, O novo líder do sigla, Eduardo Bolsonaro (SP), esteve com seus aliados mais próximos para tratar estratégias para “pacificar” a legenda.

Dentre os presentes estavam o líder do governo, Major Vítor Hugo (GO), e os deputados Filipe Barros (PR), Bia Kicis (DF) e Carlos Jordy (RJ). Serão os novos vice-líderes do “03”?