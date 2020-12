O deputado Eduardo Bolsonaro discordou da liminar dada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a isenção tributária para compra de armas. Para o filho do presidente Jair Bolsonaro, a decisão do ministro não é de fácil compreensão.

“Será que isso colaborará para os bandidos terem menos armas? Claro que não. É garantia constitucional pagar mais impostos? Difícil entender tal decisão…”, questionou.