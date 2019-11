Eduardo Bolsonaro recebe pedidos de expulsão do PSL

Gustavo Zucchi

O dia de hoje para Eduardo Bolsonaro não está dos melhores. Além de ver a Comissão de Ética da Câmara instaurar dois processos contra ele, o “03” recebeu em mãos, nesta terça-feira, 26, os pedidos de expulsão do PSL e para sua retirada da presidência do diretório estadual do partido em São Paulo. Os pedidos foram protocolados pelo senador Major Olímpio e pelos deputados federais Joice Hasselmann, Júnior Bozella, Coronel Tadeu e Abou Anni, todos eleitos por SP. Em seu Twitter, Eduardo questionou: “Sempre achei que eles seriam implacáveis contra corruptos e ladrões. Alguém poderia perguntar a eles qual crime cometi?”.