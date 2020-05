Eduardo Braga defende adiamento do Enem: ‘Mais do que justo’

Um dos principais líderes do Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) defendeu o adiamento do Enem. Nesta segunda-feira, o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), colocou na pauta da semana o projeto que adia a realização do exame por causa da pandemia de coronavírus. “Mais do que justo (adiar o Enem)”, disse Braga. “Estudantes mais pobres, com dificuldades de acesso à Internet, não podem ser penalizados”, afirmou.

