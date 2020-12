Eduardo Braga: ‘Máscaras deverão fazer parte do nosso dia a dia por muito tempo’

O líder do MDB no Senado e candidato à sucessão de Davi Alcolumbre, Eduardo Braga (MDB-AM), deu seu pitaco nas redes sociais sobre a volta à normalidade após a vacinação. Na visão do parlamentar, as coisas não devem voltar ao que eram antes tão cedo. “A vacina é nossa grande esperança, mas, mesmo depois que ela for liberada, vai ser importante manter cuidados básicos de higiene e distanciamento”, afirmou. “Máscaras, por exemplo, ainda deverão fazer parte do nosso dia a dia por muito tempo.”

https://twitter.com/EduardoBraga_AM/status/1338606287274319875