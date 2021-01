Eduardo Braga pede intervenção federal no Amazonas

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), está pedindo por intervenção federal no Amazonas devido a situação do sistema de Saúde, que está em colapso devido ao coronavírus. O senador enviou um ofício para Jair Bolsonaro, pedindo que tome uma atitude quanto ao avanço da doença na região. “Trata-se de situação que exige ação imediata do Governo Federal, guardando semelhança com o quadro de ineficiência do Estado do Rio de Janeiro no combate ao crime e à violência, o que ensejou a intervenção federal naquele Estado”, afirmou Braga.

Caso o governo inicie uma intervenção federal, o Congresso não pode votar nenhuma Proposta de Emenda à Constituição enquanto durar a excepcionalidade. Cabe exclusivamente ao presidente da República decretar intervenção.

“a União possui maior capacidade financeira e também recursos logísticos de alcance nacional, como os aviões cargueiros da Força Aérea Brasileira, para ter agilidade na busca de insumos e no transporte de pacientes. O Ministério da Saúde possui expertise para atuar na cooperação interestadual do SUS, além de deter a competência de editar atos normativos, em caráter excepcional, que determinem a reserva de bens e produtos, em qualquer parte do território brasileiro, para serem utilizados em situações de emergência ou calamidade públicas”, completa Braga.

Confira o ofício do senador para Bolsonaro: