Eduardo Braga será relator da indicação da Kassio Marques

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), será o relator da indicação de Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. A decisão foi da presidente da CCJ da Casa, Simone Tebet (MDB-MS). “Relatar a indicação de um ministro do órgão máximo do nosso Poder Judiciário é um desafio que engrandece o MDB e uma missão que estou pronto a cumprir com a agilidade, a seriedade e a imparcialidade necessárias à melhor condução do processo democrático”, disse o parlamentar após a indicação.

Braga foi o relator da indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. O senador é um dos nomes de peso da Casa. E tem o nome comentado para a presidência do Senado caso Davi Alcolumbre (DEM-AP) não consiga articular a própria reeleição.