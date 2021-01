Eduardo comemora prateleiras de armas vazias nos EUA

“Isso daqui não é prateleira de comida na Venezuela, não. É prateleira de munição”. É assim que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), começa um vídeo feito durante passeio em uma loja de armas nos Estados Unidos, onde passa férias. Na gravação, o filho do presidente Jair Bolsonaro mostra entusiasmo com o fato de as prateleiras estarem quase vazias.

“Olha como não tem, isso daqui seria para estar cheio de munição, a galera está comprando tudo”, diz o deputado em trecho do vídeo, que foi compartilhado por ele no Twitter na noite de segunda-feira, 11.

Em outro momento, o deputado pergunta a um homem que está com ele quais seriam os motivos para os insumos e armamentos estarem em falta. Ambos declaram que “as pessoas estão preocupadas” e, por isso, estão esvaziando as prateleiras.

A publicação do vídeo ocorre menos de uma semana após a invasão do Capitólio por apoiadores extremistas do presidente Donald Trump durante sessão de certificação da eleição de Joe Biden. Autoridades americanas temem que evento semelhante possa voltar a ocorrer durante a posse do democrata, marcada para o próximo dia 20.