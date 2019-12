Eduardo comemora redução de cargos federais

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comemorou em suas redes sociais a decisão do governo de cortar 27,5 mil cargos federais. Para o “03”, a decisão faz parte da proposta de Jair Bolsonaro de reduzir o tamanho da máquina pública. “Esse choque de gestão vai ajudando também a recuperarmos a confiança do investidor”, disse o filho do presidente, indicando que a medida ajudará a gerar mais empregos. Dos postos extintos pelo governo federal, 81% eram da área da Saúde. Como mostra o Estadão, as vagas extintas incluem postos para telefonistas e datilógrafos, mas também para profissões consideradas mais atuais, como enfermeiro, auxiliar de enfermagem, e técnico em saneamento.