Eduardo comemora volta da ‘Semana do Presidente’

Gustavo Zucchi

Ainda não foi atendido o pedido da ala olavista de colocar Jair Bolsonaro para falar na televisão, mas Eduardo Bolsonaro comemorou a volta de “A Semana do Presidente”, antigo programa que será retomado por Sílvio Santos no SBT. “Quando eu era criança, lembro de assistir ‘A Semana do Presidente’ no SBT, mostrando toda semana as decisões que mudavam a vida do povo brasileiro. Agora, a pedido de Silvio Santos, esta tradição será retomada”, disse. A atração foi criada durante a ditadura militar e ficou no ar por 20 anos, sendo extinta durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso e relatava os principais feitos da Presidência realizados na semana.