Eduardo compartilha notícia antiga que mostra estratégia italiana já abandonada

No vale-tudo para defender o fim das medidas de isolamento, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma notícia antiga e acabou dando um tiro no próprio pé. O filho do presidente postou em suas redes sociais uma reportagem do jornal El País, falando sobre uma decisão da Itália de alterar sua estratégia contra o coronavírus como forma de proteger a economia. O tipo de decisão defendida pelo círculo bolsolavista do Palácio do Planalto e replicada por Jair Bolsonaro em pronunciamento na televisão na última terça-feira. Só que a notícia é do dia 28 de fevereiro, quando o governo italiano registrava apenas 17 mortos em decorrência do covid-19. De lá para cá, esse número cresceu para 7.503, como registrado nesta quarta-feira, 25. Com o crescimento assustador da doença, a Itália mudou radicalmente a estratégia e hoje contempla uma quarentena compulsória em todo país como forma de conter o coronavírus.