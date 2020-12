Eduardo confirma Gilson Machado como novo ministro do Turismo

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) “furou” o anúncio do governo de quem será o novo ministro do Turismo. O parlamentar já publicou em suas redes sociais que Gilson Machado, atual presidente da Embratur, irá ocupar o cargo deixado por Marcelo Álvaro Antônio. “Desejo boa sorte a Gilson Machado, que vinha fazendo bom trabalho como Presidente da Embratur e agora se torna novo Ministro do Turismo”, escreveu o deputado.

Marcelo Álvaro Antonio foi exonerado do cargo de ministro por Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 9, após criticar o ministro Luiz Eduardo Ramos em um grupo de WhatsApp.