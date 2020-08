Eduardo critica convite a Felipe e diz que Maia ‘está ressentido’

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo convite feito ao youtuber Felipe Neto para debater o projeto que tenta conter as fake news. Felipe tem sido um crítico ferrenho do governo Bolsonaro e acusado integrantes das redes bolsonaristas de espalharem mentiras a seu respeito.

O filho do presidente acabou usando suas redes sociais para dizer que Maia fez o convite a Felipe Neto por estar ressentido com o tratamento que recebe na internet.

“Quem perde com isso é o Brasil e o próprio Rodrigo Maia. Presidente da Câmara está notoriamente ressentido pelo tratamento que recebe na internet e, cegamente, usa o cargo para provocar mais”, criticou. “Porém, como dizem alguns: a internet é uma bolha, saindo da bolha deve estar tudo bem”.

“Mas ok, tudo bem. O senhor Rodrigo Maia, como Presidente da Câmara, tem o direito de chamar Felipe Netto ou qualquer cidadão que achar conveniente para debater. Para ser justo, o senhor chamará algum influenciador de direita para o debate? Podemos contar com sua isenção?”, disse o filho do presidente.