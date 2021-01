Eduardo Cunha reaparece nas redes sociais

O Twitter de Eduardo Cunha voltou a se movimentar. O perfil do ex-presidente da Câmara, que está em prisão domiciliar após ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, postou a sua resposta a Rodrigo Maia (DEM-RJ), que contra-atacou após trechos do livro de Cunha serem revelados, dizendo que o democrata articulou pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT).

As mensagens estão sendo escritas pela filha de Cunha, Danielle. No trecho divulgado do livro “Tchau, querida, o diário do impeachment”, que será lançado em abril pela editora Matrix, Cunha diz que Maia organizou reuniões para derrubar Dilma. Afirma ainda que um dos principais nomes na articulação do impeachment foi de Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à sucessão de Maia e apoiado por partidos de esquerda, como o PT.

Maia e seus aliados têm afirmado que Cunha utiliza o pouco poder que lhe resta para trabalhar pela candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara. E que o súbito reaparecimento dele, junto da divulgação de trecho específico de seu livro, é apontada como uma tentativa de influenciar na eleição da Casa Baixa.

Na resposta para Maia, Cunha nega que esteja tentando interferir na escolha do próximo presidente da Câmara. E que Maia, “na ânsia de se beneficiar do apoio de quem ajudou a derrubar”, tenta diminuir o próprio papel no impeachment de Dilma Rousseff. A nota foi redigida por Danielle Cunha.

O Twitter de Cunha virou um “meme” da internet. Publicações antigas do emedebista são utilizadas diante de novos fatos, como se ele tivesse feito uma “previsão” do que viria a acontecer.