Eduardo: ‘Disputa na direita será passageira’

Equipe BR Político

Após organizar a primeira Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) do Brasil, Eduardo Bolsonaro negou que a cisão do PSL seja algo permanente, ou pior, que vá influenciar os rumos da direita no Brasil. “Não há racha na direita, há uma disputa política que certamente será passageira”, escreveu o filho do presidente. Talvez Eduardo não tenha acompanhado as redes sociais neste domingo. Ali, o PSL lavou roupa suja: teve troca de ofensas entre Carlos Bolsonaro e Major Olímpio e deputados aliados de Bolsonaro ainda trocaram farpas com a líder do governo, Joice Hasselmann.