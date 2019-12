Eduardo diz que deputados do PSL estão ‘nem aí’ para Joice

Equipe BR Político

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) comentou a escolha da deputada Joice Hasselmann (SP) para substituí-lo como líder do PSL na Câmara, após o “03” ter sido suspenso pela legenda. “Não adianta nada. Ela faz acordos com os líderes e não comunica nada para a tropa de deputados do PSL. Cada um continuará votando conforme quiser, nem aí para a orientação dela”, escreveu Eduardo no Twitter. “Perguntem para ela quanto ela indicou de emendas parlamentares, e quanto os demais deputados do PSL indicaram”.

Como você viu aqui no BRP, Eduardo foi suspenso do partido por um período de 12 meses, o que significa que não poderá ocupar cargos de liderança na Câmara até o fim da punição. Ele mantém, no entanto, seu cargo como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A punição ao “03” e a outros 13 parlamentares também suspensos pela legenda foi confirmada na terça-feira, 10, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).