Eduardo e o PSL paulista: ‘Seguiremos derrubando diretórios não alinhados’

Marcelo de Moraes

Mesmo priorizando a busca por apoio no Senado a sua candidatura para ocupar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não abriu mão de estabelecer as linhas do PSL paulista para as eleições municipais do próximo ano. O filho do presidente Jair Bolsonaro comanda o partido no Estado e promete “derrubar” diretórios que não estejam alinhados com a política defendida pelo partido e até apoiar candidatos de outras legendas se houver judicialização nas disputas internas nos municípios.

“Nos locais em São Paulo onde houver judicialização do PSL municipal apoiaremos candidatos de outros partidos ou ninguém, simples. Não vamos apoiar alguém só porque é do PSL, nosso público não é assim. E seguiremos derrubando diretórios não alinhados”, afirmou Eduardo na sua conta do Twitter.