Eduardo em defesa do ‘fritado’ Onyx?

Gustavo Zucchi

Enquanto Jair Bolsonaro se reúne com ministros no Palácio da Alvorada para arrumar uma solução para Onyx Lorenzoni, Eduardo Bolsonaro defende o atual titular da Casa Civil na internet. Assim como fez com Abraham Weintraub (Educação), o “03” foi ao seu Twitter compartilhar posts em defesa de Onyx. O último deles foi do ministro ao lado do “guru” Olavo de Carvalho mandando um “abraço” para Jair Bolsonaro.