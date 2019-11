Eduardo enaltece Moro nas redes sociais

Equipe BR Político

Com os flertes do PSL ao ministro Sérgio Moro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro achou de bom tom enaltecer o trabalho do atual titular da pasta da Justiça nas redes sociais. O filho do presidente Jair Bolsonaro chamou Moro de “herói nacional” por seu trabalho como juiz e como ministro. “Sérgio Moro é herói nacional, idolatrado pela imensa maioria do nosso povo e cada vez mais prestigiado pelo Presidente Bolsonaro”, escreveu. “Quem diz o contrário se junta ao coro do PT, PSOL, Nova Esquerda e afins”, completou. Com Bolsonaro fora do PSL, membros da legenda sonham com a filiação de Moro para concorrer à Presidência em 2022.