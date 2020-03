Eduardo: ‘Eu votei no Marcel’

Gustavo Zucchi

Com a fina flor do bolsonarismo atacando Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado Eduardo Bolsonaro recuou na “paternidade” do atual presidente da Câmara. Em bate-boca digital com Kim Kataguiri (DEM-SP), o filho de Jair Bolsonaro avisou que não votou em Maia para o cargo. “Voto para presidente da Câmara é secreto, mas abro aqui, votei no Marcel (Van Hattem)”, disse. O deputado do Novo teve 23 votos na eleição realizada na abertura do ano legislativo de 2019.

Eduardo tem sido criticado por ter feito o PSL aderir ao “Blocão” comandado por Arthur Lira (PP-AL) e que reúne mais de 360 deputados. Ele avisou que está colhendo assinaturas para tirar a sigla do bloco. O movimento foi considerado mais uma “trapalhada” da já escassa base de apoio do governo no Parlamento.