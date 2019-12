Eduardo figura como novo líder do PSL na Câmara

Equipe BR Político

A batalha das listas de assinaturas da disputa pelo posto de líder da bancada do PSL na Câmara teve novo capítulo nesta tarde de segunda, 16, quando deputados do partido da ala bolsonarista entregaram uma nova com 28 nomes à Secretaria-Geral da Mesa da Casa, a quem cabe conferir as assinaturas e arbitrar sobre a questão, para destituir a deputada Joice Hasselmann (SP) do posto em favor de Eduardo Bolsonaro (SP).

Na semana passada, uma liminar da Justiça derrubou a decisão do diretório nacional do partido, controlado pelo deputado Luciano Bivar (PE), de suspender 14 deputados anti-Bolsonaro das atividades político-partidárias.

O filho do presidente já está embalado no Twitter com conteúdos negativos à parlamentar, chamando-a de Choice.