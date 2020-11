Eduardo Gomes crê na aprovação do orçamento até o fim do ano

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), está confiante que a pauta do Legislativo finalmente voltará a andar após o segundo turno das eleições. E que orçamento, principal matéria que ainda tem de ser votada em 2020, conseguirá ser aprovada antes do fim deste ano. “Acredito que haverá um esforço conjunto para um grande acordo para definir a base orçamentária de 2021. Isso pode proporcionar a aprovação desses dois instrumentos, LDO e Orçamento”, disse em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

O senador também tentou passar otimismo quanto a possibilidade de votação de outras pautas econômicas, como a PEC Emergencial. “”A prioridade é encerrar o ano organizando o ano de 2021. Em especial a PEC emergencial, algumas medidas de fortalecimento da pauta econômica, como nós votamos ontem a Lei das Falências, e mais algumas outras matérias devem ser votadas ainda neste ano. E o Orçamento corre em paralelo”, completou.