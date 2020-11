Eduardo já teme que situação de Trump se repita no Brasil

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) está receoso com os rumos da eleição americana. O deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, parece temer que a situação vivida por Donald Trump se repita por aqui. O candidato republicano está em situação difícil a medida que as urnas são abertas, vendo Joe Biden cada vez mais próximo de levar a Casa Branca. “A esquerda é bem organizada em nível mundial. Por isso é importante acompanhar as eleições dos EUA. O que acontece lá pode se repetir aqui”, disse o “03”.

