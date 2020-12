Eduardo ‘lamenta’ apoio de eleitos com suporte do presidente a Rossi

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) segue em campanha contra o apoio da oposição ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara. Pelo Instagram, o parlamentar escreveu nesta segunda, 28, que lamenta pelos que forem eleitos tirando foto com o presidente Jair Bolsonaro e hoje apoiam o bloco. O candidato dos bolsonaristas é Arthur Lira (PP-AL).

Como você leu mais cedo aqui no BRP, Rossi deve se reunir hoje com os partidos de esquerda. A ideia é tentar consolidar definitivamente o apoio desse grupo político ao presidente do MDB, uma vez que há uma ala do PT que pretende lançar um nome da esquerda na disputa.

“PT do mensalão fala em democracia. Líder do PT, o partido que comprou o Congresso com mensalão e petrolão, falam em unir bloco de partidos em defesa da democracia e convida até PSOL. Lamento pelos que foram eleitos tirando foto com JB e hoje apoiam esse bloco do PT e cia. A última coisa que se preza aí é a democracia”, escreveu.