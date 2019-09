Eduardo: ‘Lei sobre fake news pode atingir família Bolsonaro’

Gustavo Zucchi

Eduardo Bolsonaro deu mais uma “rachadinha” na direita na tarde desta quinta-feira. Ele fez questão de ir ao quase vazio plenário da Câmara para continuar a briga com Kim Kataguiri (DEM-SP) por causa da derrubada do veto presidencial ao parágrafo da lei que trata do endurecimento da legislação sobre fake news. A razão ele deixou claro: a lei, na visão de Eduardo, pode atingir em cheio a família Bolsonaro, além de outros influenciadores da “nova direita”. Ele avisou que o PSL irá ao tão criticado Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a lei com uma ação direta de inconstitucionalidade.