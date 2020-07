O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou há pouco em suas redes sociais que está com coronavírus. O tucano disse que fez um teste RT-PCR e que foi confirmado o diagnóstico positivo. “Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas”, disse.