Eduardo minimiza entrega de dossiê: ‘Querem criar intriga’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) minimizou a notícia de que teria entregue para a embaixada americana no Brasil uma lista com brasileiros “antifascistas”. A informação foi dada pelo deputado estadual Douglas Garcia (PTB-SP) para a Justiça, em ação que o julgava justamente por incluir o nome de uma mulher no “dossiê. “Querem criar intrigas entre nós. Meu total apoio aos Deputados Estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz”, disse Eduardo.

Querem criar intriga entre nós. Meu total apoio aos Deputados Estaduais @DouglasGarcia e @carteiroreaca . A propósito, não sigo os Antas tem tempo. — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 10, 2020

Garcia também foi nesta linha. Ele foi o responsável por pedir nas redes sociais que sua militância enviasse nomes de supostos integrantes de movimentos antifascistas. Segundo ele, a informação de que Eduardo teria participado da ação foi divulgada na ocasião. “No dia 2 de junho eu publiquei o vídeo falando que eu enviei o dossiê para a Polícia Federal, Polícia Civil e Embaixada Americana de pessoas associadas, que poderiam estar associadas com grupos terroristas”, disse. “Não existe crime nenhum nisso que foi feito. Foi uma ação conjunta entre deputados.”