Eduardo: ‘Moro não era ministro, era espião’

Depois de Sérgio Moro ter prestado um depoimento de nove horas à Polícia Federal reforçando as acusações contra Jair Bolsonaro por tentar interferir na PF, começaram as reações dos aliados do presidente. O deputado Eduardo Bolsonaro acusou Moro de ser “espião”, em referência às mensagens trocadas com Bolsonaro que foram apresentadas pelo ex-ministro da Justiça no seu depoimento para comprovar suas acusações.

”Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro.Moro não era ministro, era espião”, disse Eduardo.