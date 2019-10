Eduardo: ‘Não posso me posicionar como sendo ou não o líder do partido’

Equipe BR Político

No vai e vem de listas com assinaturas de parlamentares pela liderança do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que teve seu nome oficializado como novo líder do partido na Casa, preferiu cautela sobre a decisão confirmada pela Mesa Diretora da Câmara na manhã desta segunda-feira, 21.

“Neste momento eu não sei se a lista que está valendo é a minha lista. Se houve ou não qualquer tipo de acordo, não posso me posicionar como sendo ou não o líder do partido”, afirmou Eduardo Bolsonaro, de acordo com o Broadcast Político.

No meio da disputa de versões entre bolsonaristas e bivaristas, o grupo ligado ao presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), afirma que o documento viola um acordo interno para cessar o conflito e mantém represálias contra parlamentares que assinaram a lista em favor do filho do presidente.

Logo após a Câmara dos Deputados oficializar o seu nome, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se trancou no gabinete da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Creden), a qual preside, para confirmar a informação com aliados. “Vamos acompanhar o dia. Não sei de acordo”, afirmou Eduardo.