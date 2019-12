Eduardo não quer discutir com quem tem ‘visão de mundo diferente’

Equipe BR Político

O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, deu uma opinião no mínimo controversa para um parlamentar. Para Eduardo, “não adianta discutir com quem tem uma visão de mundo diferente da sua”, o que enquadraria praticamente toda a Câmara dos Deputados, onde os parlamentares tem como uma das principais funções é justamente discutir visões de mundo diferentes. “Antes de debater é preciso comprovar que a realidade é diferente daquela que ele pensa. Tem gente que acha que Educação com ideologia de gênero e Cultura com Lei Rouanet era o auge do Brasil”, explicou o “03”.