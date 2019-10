Eduardo nomeia vice-líderes do PSL

Equipe BR Político

Enquanto novo líder da bancada do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) nomeou 13 vice-líderes do partido nesta manhã de terça, 22. Por outro lado, o partido pretende oficializar a suspensão dos mesmos ainda hoje, quando está prevista uma reunião da sua Executiva Nacional para instituir o Conselho de Ética do partido.

O primeiro vice-líder é Filipe Barros (PSL-PR). Os outros são Sanderson (RS), Carla Zambelli (SP), General Girão (CE), Márcio Labre (RJ), Alê Silva (MG), Daniel Silveira (RJ), Chris Tonietto (RJ), Junio Amaral (MG), Bibo Nunes (RS), Bia Kicis (DF), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (RJ) e Luiz Ovando (MS).