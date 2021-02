Eduardo Paes de olho em 2022

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), está de olho em 2022. Mas engana-se quem pensa que a eleição seria o alvo do democrata. O foco do mandatário está no carnaval do ano que vem.

Depois de descartar, no mês passado, a possibilidade de o festejo ser realizado em julho deste ano, mesmo com a vacinação contra a covid-19 em curso, ele usou o Twitter na manhã desta sexta-feira, 12, para mostrar otimismo carnavalesco e dizer que “22 tá logo aí”.

Paes publicou uma foto do traje de trabalho – que inclui os uso máscara da Portela e chapéu estilo Panamá – escolhido para hoje, dia em que as festas, blocos e desfiles de carnaval iniciariam pelo País. Na legenda, o prefeito compartilhou o hino da Portela.