Como já indicavam as pesquisas, Eduardo Paes (DEM) é o novo prefeito do Rio de Janeiro. O ex-prefeito conseguiu 64,21% dos votos válidos, com 96,42% das urnas apuradas. Ele derrotou o atual prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella (Republicanos), com 35,79% do eleitorado. Crivella foi o candidato do presidente Jair Bolsonaro para o Rio.