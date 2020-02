Eduardo Paes quer Rio na ‘onda’ de Doria

Gustavo Zucchi

Possível candidato à prefeitura do Rio, Eduardo Paes quer seguir o exemplo de João Doria (PSDB) no governo de São Paulo. Ao menos no referente a busca por investimentos do setor de tecnologia. Paes compartilhou uma notícia de que o tucano quer novos investimentos no Estado após receber aporte de R$ 1 bilhão da Amazon Web Services. “O Rio tem que entrar nessa disputa! Pelo amor de Deus!”, escreveu Paes. “Essas coisas quando vão, não mudam mais e arrastam consigo uma série de outros setores.” São Paulo conseguiu atrair a empresa com a concessão de incentivos fiscais setoriais.