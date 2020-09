Paes vira réu em processo de corrupção e é alvo de busca e apreensão

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM), que é candidato nas eleições deste ano, foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 8, em sua casa. Além disso, ele e mais quatro ainda foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

De acordo com o G1, o mandado foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana Nicolau, que aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

No Twitter, a operação já causou reação. A candidata à prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, escreveu que Paes “aprendeu direitinho com Sérgio Cabral”, ex governador fluminense preso desde 2016 e condenado a mais de 280 anos de prisão após denúncias da Operação Lava Jato.

“Corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica… @eduardopaes_ mostrando que aprendeu direitinho com Sergio Cabral. Não podemos deixar essa turma voltar a comandar a prefeitura do Rio”, comentou a candidata.