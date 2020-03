Eduardo: ‘Parlamentares temem que relator influencie eleição na Câmara’

Em plena campanha contra os projetos de lei do Congresso enviados por seu pai, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que tem apoio de muitos parlamentares contra o aumento de poder do relator do Orçamento. Segundo Eduardo, eles temem que o relator possa “fazer política” com sua caneta e influenciar na eleição para a presidência da Câmara.

“Aqui na Câmara muitos deputados temem que um futuro relator do orçamento com tamanho poder possa fazer política com as emendas e solicitar apoio, por exemplo, para eleger um candidato a presidente da Câmara”, disse. Mesmo sem o dinheiro, é pouco provável que um nome que não tenha aval do chamado “Centrão” consiga viabilidade para entrar com reais chances na disputa.

A sessão do Congresso que deveria apreciar os PLNs acabou suspensa sem conseguir nem mesmo começar a limpeza de pauta necessária. Há 10 vetos que tem votação prioritária, incluindo os feitos por Jair Bolsonaro ao projeto de lei do Pacote Anticrime. Dos três projetos de lei que tratam do Orçamento, por sua vez, só um foi votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO).