Eduardo pede desculpas por ‘confusão’ em ataque a Doria

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) pediu nesta sexta, 6, desculpas pela “confusão” feita em tuíte de ataque ao governador João Doria (PSDB). Como você leu aqui no BRP, o parlamentar confundiu dois homônimos: Lucas Neto, um jornalista, e Luccas Neto, o youtuber de público infantil, em um tuíte publicado na quinta, 5, no qual acusa o tucano de “comprar a mídia”. Lucas tem uma empresa de produção de conteúdo que firmou contrato de propaganda em rádio com o governo paulista.

“Me desculpo pela confusão, mas a denúncia segue válida, a tática de Dória para comprar a mídia é essa mesma demonstrada na thread”, escreveu o filho do presidente.