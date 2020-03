Eduardo posta vídeo que acusa China de causar crise mundial

Dois dias depois Jair Bolsonaro fazer uma teleconferência com o presidente da China, Xi Jinping, para aplacar o incidente diplomático com aquele País provocado pelo filho Eduardo Bolsonaro, o deputado federal postou na noite de quarta-feira em sua conta no Twitter um vídeo do canal Terça Livre com o seguinte título: “Comunismo chinês usou vírus para provocar crise mundial”.

No post, Eduardo recomendou a live do canal bolsonarista com a seguinte recomendação: “Agora ao vivo @tercalivre mostrando o que muitas imprensas não mostram”. O vídeo ataca o governador de São Paulo, João Doria, com a hashtag #DoriaEguadeTroia.

Os apresentadores chamam os militares a darem uma “resposta peremptória” do Exército a uma suposta conspiração contra Bolsonaro. Ao lerem mensagens de espectadores apresentaram pedidos de “ditadura de direita”.

Agora ao vivo ⁦@tercalivre⁩ mostrando o que muitas imprensas não mostram. https://t.co/PRQ4dC9aEc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 26, 2020

Ele também divulgou texto do portal Brasil sem Medo, ligado a Olavo de Carvalho, com o título: “Governadores se aliam à China contra Bolsonaro”, que aponta a realização de uma reunião entre o embaixador chinês no Brasil e os governadores João Doria (SP), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO), Eduardo Leite (RS) e Helder Barbalho (PA) como uma conspiração contra o governo federal — sendo que o próprio Bolsonaro se reuniu dois dias antes não com o embaixador, mas com o presidente da China, que vem a ser o maior parceiro comercial do Brasil.

No post, o deputado Eduardo Bolsonaro diz que a reunião “que não estava na agenda de Doria e não foi repercutida pela imprensa vem à tona”. O texto compartilhado por Olavo de Carvalho e repostado por ele diz que o embaixador passou “mensagens desrespeitosas à família presidencial”, retomando o incidente que Bolsonaro se esforçou para aplacar na conversa com o presidente chinês, Xin Jinping.

Reunião que não estava na agenda oficial de Dória e não foi repercutida na imprensa vem à tona. https://t.co/Uy4DFrd3wU — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 25, 2020

O BRP ouviu os governadores Doria, Helder Barbalho e Caiado. Os três dizem que tiveram conversas telefônicas com o embaixador chinês, Yang Wanming, na terça-feira, e não ontem, e separadamente, e não na forma de nenhuma reunião secreta, como diz o post compartilhado pelo filho do presidente, que aponta uma “anarquia dos governadores” contra a liderança do presidente.

Os três afirmam que as conversas trataram da cooperação da China nos esforços de combate à covid-19 e não mencionaram Bolsonaro. Embora o texto fale numa espécie de conspiração e diga que a reunião foi omitida, ao menos no caso de Goiás a conversa telefônica foi divulgada no site do governo do Estado.